اختارت محافظة مطروح، 10 من الطلاب لترشيحهم لمنح جامعة سيناء المجانية للعام الدراسي الحالي 2018 ـ 2019، بعد أن تقدم الطلاب المتفوقين بمطروح الحاصلين على الثانوية العامة للمنحة التي أعلنت عنها محافظة مطروح منذ أيام، ووقع الاختيار، اليوم، على 3 طلاب لترشيحهم لكلية طب الفم والأسنان و3 لكلية الصيدلة و4 لكلية الهندسة.

كان اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، وقع الأسبوع الماضي، مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بروتوكول تعاون لتقديم منح دراسية مجانية، ومخفضة سنوية بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وأعلن رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء خلال توقيع البروتوكول عن تقديم 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح في جامعة سيناء اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2018 ـ 2019 للطلاب المتميزين.

وأكد أن توقيع البروتوكول مع محافظة مطروح يأتى فى إطار الدور الإجتماعى المتميز لجامعة سيناء في خدمة المجتمع وإستمراراً لما قدمته وتقدمه الجامعة من منح مجانية ومخفضة لجميع أبنائنا بالمحافظات لخدمة جهود التنمية، ودعماً لما تقوم به محافظة مطروح فى خدمة أبناء المحافظة.

ووجه الغرابلي الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة سيناء على تقديم 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح من خريجي الثانوية العامة، وأضاف أن المحافظة حصلت هذا العام على 52 منحة دراسية حتى الآن من كبرى الجامعات الخاصة مجانية وجزئية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة كواجب وطني من الجامعات الخاصة في دعم وتنمية محافظات مصر الحدودية والنائية ومنها محافظة مطروح.