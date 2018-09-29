أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة الطيار أحمد جنينة، تشكيل لجنة للتفتيش على المطارات، ورصد أوجه القصور داخل صالات السفر والوصول.

وقالت مصادر بالشركة، إن اللجنة ستتولى متابعة توجيهات الفريق يونس المصري خلال جولاته التفقدية، ومن المقرر محاسبة مديري المطارات على الملاحظات التي يتم تدوينها.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بالتفتيش على مطار برج العرب، وكتابة تقرير حول أوضاع الصالات ومستوى الخدمة المقدم للركاب، خاصة أنه ثاني أكبر مطار من حيث حجم التشغيل بعد مطار القاهرة الدولي.