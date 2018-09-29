عمال يتقدمون بمذكرة لرفضهم تشكيلات الإدارات الخاصة بالمؤسسة الثقافية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعدد من النقابيين يصل نحو 200 نقابي، ممثلين عن 11 نقابة عمالية مختلفة، اليوم، لعرض مشكلاتهم، حيث تقدم رؤساء النقابات، بمذكرة رسمية للوزير، تفيد برفضهم لتشكيلات مجالس الإدارات الخاصة بكل من المؤسسة الثقافية والمؤسسة الاجتماعية، لا سيما أن جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، فوض إلى تشكيل مجالس إدارات المؤسسات التابعة للاتحاد والعرض عليهم ولكنه لم يحدث.

كان الوزير أكد أنه شأن داخلي، لأن أي تدخل من الوزارة يعتبر تدخل إداري وهو ما يخالف قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017، مطالبهم بضرورة إعلاء قيمة الحوار فيما بينهم.

وقال سعفان، إنه لا يمانع من دعوة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لعقد اجتماع يضم ممثلي اتحاد عمال مصر بشركات قطاع الأعمال؛ لبحث الخطة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركات القطاع.

وأضاف الوزير، أنه يتابع بحرص ما يحدث حاليا بالجامعة العمالية، بخصوص أزمة اقتصار الجامعة على درجة الدبلوم المهني المنتهى، مشيدًا بدور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والذي كان يقوم بدور المشرف العام على المؤسسة الثقافية، خلال الفترة الماضية.

وضم اللقاء عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وخالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ومحمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وعادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ومحمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق اتحاد العمال، وحسام كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري.