انطلاق فعاليات مؤتمر شركات السياحة البلجيكية بالأقصر

انطلقت في مدينة الأقصر، ظهر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلجيكية السنوي الذي يعقد للمرة الأولى في الأقصر، بحضور ممثلين عن 150 شركة سياحية بلجيكية. بالإضافة لعشرات من خبراء السياحة المصريين والأجانب.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام بمحاضرة حول الاكتشافات الأثرية الجديدة بالأقصر، وانعكاسها على القطاعين الأثري والسياحي.

وتحدث في المحاضرة الخبير الأثري الدكتور مصطفى زويري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قدم شرحا تفصيليا لضيوف المؤتمر عن الاكتشافات الأثرية وأهميتها وكيفية الاستفادة من هذه الاكتشافات في تنشيط حركة السياحة.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر، إن انعقاد المؤتمرات السياحية العالمية على ارض الأقصر هو بمثابة رسالة للعالم أن الأقصر لاتزال هي واحدة من أهم المدن السياحية والأثرية في العالم، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في الأقصر هو ثمرة جهد مشترك بين المؤسسات السياحية المصرية.

وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لإظهار الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها الأقصر، ومصر على وجه العموم، مشيرا إلى أن الأقصر تستعد أيضا لاستقبال واستضافة مؤتمر دولي للطيران في منتصف أكتوبر المقبل.