تسلم أهالي قرية تل القاضي التابعة لمركز ديرب نجم، منذ قليل، جثامين 5 من "شهيدات لقمة العيش"، اللاتي لقين مصرعهن في انقلاب جرار زراعي أثناء توجههن لمباشرة عملهن، لتشيعهن لمثواهن الأخير.

لقيت 5 سيدات مصرعهن، فيما أصيبت 9 أخريات في حادث انقلاب جرار زراعي بمركز ديرب نجم.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب جرار زراعي يستقله عدد من السيدات العاملات باليومية في مصرف أمام قرية القاضي بمركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع 5 سيدات تتراوح أعمارهن ما بين 25 و40 عاما، وإصابة 9 أخريات.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل المصابات إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ويجري التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.