تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية في إطلاق قوافل مبادرة "عنيك في عنينا"، للكشف عن مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، أمس بمحافظة الغربية.

وصرحت أسماء عبد الدايم مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالغربية، أن القافلة تواجدت بقرية دقرن مركز كفر الزيات، وتم توقيع الكشف على 1000 مواطن، وصرف الأدوية بالمجان للحالات التي لا تستدعي تدخل جراحي، وتحديد الحالات التي تحتاج نظارات طبية وتدخلات جراحية تمهيدا لتنفيذها بعد القيام بالأبحاث الاجتماعية والميدانية للتأكد من استحقاقهم.

من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي تم العمل بها منذ انطلاق المبادرة مطلع العام الجاري، نظرا لارتفاع معدل أمراض العيون بها وبمحافظات الدلتا بشكل عام، مشيرا إلى أن المؤسسة تحاول جاهدة منع ظاهرة قوائم الانتظار من خلال إجراء الأبحاث الاجتماعية والميدانية للحالات وتسليم النظارات الطبية وإجراء التدخلات الجراحية في وقت قياسي.