أصيبت سيدة في العقد الثاني من العمر بطلق ناري أطلقه زوجها السابق بسبب رفضها العودة إليه مرة أخرى والزواج من جديد، ونقلت المصابة إلى مستشفى السويس العام، وأجريت لها عملية جراحية من أجل استخراج الرصاصة من جسدها التي أصيبت بها بحسب شهود عيان.

وأكدت تحريات مباحث مديرية أمن السويس، أن طليق السيدة مسجل خطر، وأنه أطلق الرصاص على طليقته بمنزل المصابة بحي الكويت في السويس.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة بإصابة "ش. أ "، بطلق ناري داخل منزلها بمنطقة حي الكويت السكنية.

وأكدت شهادة الشهود وتحريات المباحث الجنائية، أن من أطلق الرصاص على السيدة طليقها، وأن خلافات بينهما بسبب عدم رغبتها في العودة له من جديد تسببت في إطلاق الزوج السابق الرصاص عليها.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية جهودهم من أجل ضبط المتهم، حيث أكدت التحريات أنه مسجل خطر.