توقيع الكشف على 1503 أشخاص بقافلة طبية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الكراكات التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشان مركز بيلا، حيث تضم جميع التخصصات الطبية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال القافلة، مؤكدًا أنها تستهدف احتياجاتهم ، مشيراً إلى أن عدد متلقي الخدمة في اليوم الأول بلغ نحو 1503 حالة شامل جميع التخصصات، حيث جرى قطع 750 تذكرة وجرى توقيع الكشف بهم على المرضى في أكثر من تخصص، كما بلغ عدد حالات الباطنة 155 حالة، وعدد حالات الأطفال 211 حالة، وعدد حالات الرمد 78 حالة، وعدد حالات الجلدية 125 حالة.

كما بلغ عدد حالات أنف وأذن 89 حالة، وعدد حالات جراحة 56 حالة، وعدد حالات المعمل 88 حالة وهي خاصة بالتحاليل الطبية اللازمة للمريض، وعدد حالات العلاج على نفقة الدولة 27 حالة، وعدد حالات تثقيف صحي 530 استشارة طبية من المتخصصين، وعدد حالات الاستبيان 75 حالة أعطى رأيه وهي عبارة عن أفراد من المواطنين يقومون بإعطاء آرائهم في القافلة .