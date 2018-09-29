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محمود مسلم يكتب: مصر القوية فى نيويورك

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الكردي يؤكد ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بجامعة الإسكندرية

الكردي يؤكد ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بجامعة الإسكندرية

توقيع الكشف على 1503 أشخاص بقافلة طبية في كفر الشيخ

توقيع الكشف على 1503 أشخاص بقافلة طبية في كفر الشيخ

محافظ الدقهلية يشدد على انتظام الأطباء والتمريض في مراكز طب الأسرة

محافظ الدقهلية يشدد على انتظام الأطباء والتمريض في مراكز طب الأسرة

النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط قائد سيارة "بترول" 40 ألف لتر بنزين

النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط قائد سيارة "بترول" 40 ألف لتر بنزين

 وزيرالاتصالات: نعمل علي دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر

 وزيرالاتصالات: نعمل علي دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر

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بالصور| الزي الجديد للقضاة بعد الموافقة عليه

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رئيس قسم النحل بالبحوث الزراعية: «انقراضه» ظاهرة خارج مصر.. وقدمنا مشروعاً لترخيص المناحل

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