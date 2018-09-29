بالصور| الزي الجديد للقضاة بعد الموافقة عليه

وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم، على اعتماد زي جديد للقضاة، ووافق عليه مجلس القضاء الأعلى.

وحصلت "الوطن" على صور الزي الجديد والذي سيرتديه قضاة المحكمة، عقب انقضاء فترة الإجازة السنوية.