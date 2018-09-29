أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 12 طبيباً وموظفًا بقرية المرابعين للتحقيق، من بينهم 5 موظفين لتغيبهم عن العمل، و6 موظفين لإنصرافهم عن العمل بدون سند قانوني، ومسؤول الحضور والإنصراف بالوحدة لتقصيره في مهام عمله، كما تبين خلال المرور وجود 8 أطباء أسنان و6 أطباء صيادلة زيادة عن حاجة العمل بالوحدة الصحية بالمرابعين، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ اللازم نحو إعادة توزيع أطباء الأسنان والصيادلة بالوحدة الصحية بقرية المرابعين، وفقًا لاحتياجات الوحدة وسد العجز بالوحدات الصحية الأخرى، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.