تقدم "الوطن" خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر، التي تقام اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 7 من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي سيشارك فيها النجم المصري محمد صلاح أساسيًا.

ويسعى كل فريق في مباراة ليفربول وتشيلسي إلى الفوز لتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة اليوم أمام تشيلسي، بالجولة السابعة من "البريميرليج".

وجاء الدولي المصري محمد صلاح في تشكيلة فريق ليفربول أمام تشيلسي، وفيما يلي تشكيلة ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون

الوسط: هندرسون، ميلنر، فينالدوم

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو