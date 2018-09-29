قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى بدء العمل في تحويل مدرستين بمركزي الخارجة والداخلة لمدارس عسكرية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن تجهيز مدرسة محمد أنور السادات الثانوية العسكرية بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة "موط الثانوية للبنين"، بإدارة الداخلة التعليمية، وجاري تجهيز(حجرة القائد العسكري "تجهيزات مكتبية " – فصول دراسة عسكرية – حجرات السلاح – تجهيزات ميدان الرماية وتدريب الطلاب).

وأوضح التداوي، أن أعمال التجهيز والتحويل تجرى في المدرستين بالتنسيق الكامل والمستمر مع المستشار العسكري بالمحافظة، تجهيزًا واستعدادًا لهذا العمل التربوي المتميز ليدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، صدق يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري، على تحويل مدرستين في محافظة الوادي الجديد إلى مدارس عسكرية.