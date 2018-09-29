أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ 4 مشروعات خدمية وإنتاجية في قرية بولاق جنوب المدينة.

وقال عبدالناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرى بولاق بمركز الخارجة، إن الوحدة المحلية ببولاق تشهد تطوير للوحدة الصحية بالقرية، وإنشاء معمل للرصد البيئي بتكلفة 900 ألف جنيه، وسيجرى الانتهاء منه في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف عبدالناصر، أنه يجرى تطوير محطة المياه بالإضافة إلى استمرار السوق الأسبوعي وتوفير كافة السلع والمنتجات من خضر وفاكهة، كما يجرى الانتهاء من ممشى بولاق لافتتاحه فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي، إضافة إلى زراعة الصوب بمختلف أنواع شتلات الخضر لتوفيرها بأسعار مخفضة للأهالي.