نظمت مديرية ثقافة أسيوط رحلة تثقيفية فنية ترفيهية لمواهب أطفال قصر ثقافة أسيوط، وذلك على متن العبارة النيلية "سميح السعيد"، تقديرا لجهودهم في إنجاح الموسم الصيفي لقصر ثقافة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور رئيس الهيئة لقصور الثقافة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

وقال ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، إن الرحلة تم تنظيمها لعدد 200 طفل وللمشرفين على الأنشطة تحت رعاية وسام درويش مديرة قصر ثقافة أسيوط وتضمن الاحتفال ورشة فنية عن عظمة النيل، بالإضافة إلى مسابقات فنية وجوائز ومسرح عرائس وفنون شعبية وسط فرحة عارمة من الأطفال وأسرهم.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ رحلات مستمرة بالتنسيق مع قصور الثقافة المنتشرة بجميع قرى ومراكز المحافظة وبدعم من الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فضلا عن الأمسيات والليالي الثقافية التي يتم تنظيمها بالحدائق العامة ومرسى حورس السياحي والممشى السياحة بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والتنورة ومواهب قصور الثقافة المختلفة.

يأتي هذا في إطار الدعم الذى يوليه محافظ أسيوط لتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بقصور الثقافة ومراكز الشباب وبالحدائق العامة المتنوعة والتي تم فتحها للجمهور بالمجان واكتشاف المواهب الشابة وصقل خبراتهم ومواهبهم.