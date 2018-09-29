طوابير الصباح فى الشارع.. وحصص الألعاب داخل الفصول

طوابير الصباح فى الشوارع، وحصص الألعاب داخل الفصول، هذا ملخص الأسبوع الأول داخل عدة مدارس فى محافظة المنيا، بسبب عدم وجود ملاعب أو أحواش لممارسة الرياضة بها.

أيمن حسانين، من أهالى قرية «منسافيس»، مركز أبوقرقاص، اشتكى من أن حصة الألعاب يتم إلغاؤها بمدرسة «طلعت حرب» الابتدائية «1» و«2»، التى تضم نحو 1200 تلميذ، موزعين على فترتين صباحية ومسائية، لأن مساحة المدرسة صغيرة جداً، ولا يوجد بها ملعب أو فناء يسمح بأداء أى نشاط رياضى، ما اضطر إدارة المدرسة إلى إلغاء الحصة، أو استبدالها بمادة أخرى، حتى ينصرف الطلاب مبكراً.

وفى مدرسة «كفر خزام»، التابعة لمركز ديرمواس، يقضى التلاميذ حصة «الألعاب» داخل الفصول، وبحسب أيمن هيكل، من أبناء القرية، فإن المدرسة مؤجرة وقديمة ولا يوجد بها فناء، وتضطر إدارة المدرسة إلى عقد الطابور فى الشارع أمام المدرسة، مؤكداً أن التلاميذ لا يعرفون حصة «الألعاب» منذ سنوات، وطالب بنقلهم إلى مجمع «العاشر من رمضان»، الذى يضم 25 حجرة دراسية، يتم استغلال 11 فصلاً فقط منها، منبهاً إلى أن مبنى «المجمع» لا يبعد سوى 300 متر عن المدرسة.

مدارس فى المنيا بلا أحواش أو ملاعب لممارسة الرياضة

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد محمود عزب، إنه وضع خطة، بالتنسيق مع الموجه العام للتربية الرياضية، للاهتمام بحصص الأنشطة داخل المدارس، يتم خلالها التركيز على عقد حصة «الألعاب» فى بداية أو منتصف اليوم الدراسى، مع تفعيل دورى المدارس، باعتباره عنصر جذب يشجع الطلاب على الحضور.