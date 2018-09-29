أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات فى مصر تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية فى الاقتصاد القومى، خاصة أنها قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

أضاف خلال تفقده معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا 2018، فى دورته الخامسة والعشرين، اليوم، ويعقد خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة 40 من كبريات العلامات التجارية فى مجال صناعة السيارات، أن معرض أوتوماك فى يوبيله الفضى يُعد فرصة حقيقية وملتقى لكافة مصنعى السيارات لتبادل الرؤى والخبرات التى تسهم بشكل كبير فى تطوير هذا القطاع الحيوى وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية. وأشاد بالوجود القوى لكبرى شركات السيارات فى هذا المعرض، وإطلاق أحدث الطرازات الجديدة لعام 2019 فى إطار تنافسى يسهم فى إنعاش حركة السوق، ويمنح الثقة للمستهلكين فى المنتجات المعروضة، لافتاً إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عرضاً للسيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة والسيارات الهجين والتى تمثل مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة فى مصر، خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، حيث أصدرت الوزارة قراراً بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة مع إعفائها من الجمارك، فضلاً عن تدشين شبكات لشحن وصيانة السيارات الكهربائية فى مصر مؤخراً، وهو الأمر الذى يسهم فى إقبال المستهلك المصرى على اقتناء هذه النوعية من السيارات.