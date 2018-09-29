أعرب النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، عن سعادته البالغة بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، قائلًا: "مصر اليوم في عيد"، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "حساسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إنفراد"، على قناة "الرافدين"، أن مصر ظلت سنوات طويلة تستورد الغاز من عدة دول، مستطردًا: "فجأة بقينا بنصدر الغاز، تحية للرئيس السيسي والجيش والشرطة والشعب المصري الصابر".

وأعلنت مصر وصولها إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقررت وقف الاستيراد بعد آخر شحنة تلقتها البلاد الأسبوع الماضي، ما سيمكنها من التوسع في التصدير وستكون الأردن أولى الدول المستوردة.