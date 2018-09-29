قال محمد الزيني، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن هناك ركودا بدمياط بسبب انخفاض القوة الشرائية من قبل المستهلكين والتي قلت نتيجة التعويم وزيادة أسعار الخامات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "دي إم سي"، أنه لا بد للدولة أن تتدخل لمساندة دمياط، لأن الركود بدمياط ركود تسويقي، مشيرا إلى أن "أصحاب الورش بيقللوا العمالة لأنهم مش عارفين يقاوموا غلاء الخامات".

وتابع أنه بالرغم من حالة الغلو الموجودة إلا أن دمياط أرخص بلد في صناعة الأساس بمصر، لأنها المستورد الرئيسي والمباشر من الخارج.