عاصفة تضرب اليونان وتغرق الطرق

تسببت الرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول بمناطق في اليونان، السبت، إثر عاصفة ضربت البلاد، وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة، حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" ألقت الرياح سلال القمامة في شوارع أثينا وتسببت في انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في أنحاء البلاد، فيما أثرت العاصفة المدارية حتى الآن على مناطق في شبه جزيرة بيلوبونيزز

وقال الحاكم الإقليمي، بيتروس تاتوليس، إن بيلوبونيز متماسكة على الرغم من التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة، مضيفا أن أضرارا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.

وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع بنحو 10 درجات مئوية، هذا الأسبوع، وبلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.