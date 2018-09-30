نائب رئيس "المنصورة" يطارد "لودر" يلقي مخلفات.. والأخير يتلف سيارته

صدم "لودر" سيارة تابعة لرئاسة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، فأصابها بتلفيات، أثناء هروبه بعد أن ضبطه نائب رئيس المركز أثناء وضع مخلفات البناء على طريق قرية "ميت الصارم".

وأكدت الحملة بقيادة وائل وجدي عليوة، نائب رئيس المركز، في مذكرة لها، أنه أثناء هروب اللودر قبل حضور الشرطة وأثناء مطاردته اتصل بصاحب "المشون" الذي يعمل به، فقطع الطريق على الحملة بسيارة ملاكي و"موتوسيكل"، لتمكين اللودر من الهرب، فتم تصوير السيارة والموتوسيكل وعمل محضر بمركز شرطة المنصورة.

انتقل لمكان الواقعة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وحكمدار مديرية أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه "اللودر" والسائق، وأمر مدير المباحث بسرعة ضبط المتهمين.