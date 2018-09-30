انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يسجل لحظة مقتل معاون طبي في مدينة البصرة الجنوبية العراقية، صباح السبت.

ووصف نشطاء ذلك بمسلسل استهداف شباب البصرة بعد احتجاجاتهم الأخيرة، ووفقا لـ"سكاي نيوز" يظهر في الفيديو الشاب حيدر شاكر وهو يعبر الطريق بعد خروجه من المستشفى التعليمي في البصرة، ثم باغتته سيارة من الخلف وأطلقت عليه ست رصاصات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية، ثم لاذت بالفرار.

وأثار المقطع المصور ضجة واستياء في العراق، بينما لم تعلق وزارة الداخلية العراقية حتى الآن على الواقعة، وكان مصدر حقوقي عراقي، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن الميليشيات الموالية لإيران، محددا إياها بـ"عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والنجباء" تسلموا "قوائم تصفية" من القنصلية الإيرانية في البصرة تضم عددا كبيرا من النشطاء، مشيرا إلى اختطافهم 14 ناشطا مدنيا.