عبدالله يوجه بحصر طرق البحر الأحمر تمهيدا لربطها بالشبكة القومية

عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة حصر الطرق بمدن المحافظة وربطها بالشبكة القومية للطرق، وذلك بحضور الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، واللواء كرم سالم رئيس شركة المقاولات والتوريدات العامة.

وخلال الاجتماع، وجه عبدالله جميع ممثلي مدن المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال حصر كافة الطرق الموجودة بنطاق المحافظة الساحلية، بالإضافة إلى وضع تصور للطرق المقترحة بتلك المدن، وذلك للعمل على تطويرها ورفع كفاءتها وأيضا تمهيدا لربطها بالشبكة القومية للطرق.

وفي ذات السياق، أشار عبدالله إلى أهمية ترتيب الأولويات بحيث يتم البدء بالطرق التي تشمل على كافة أعمال المرافق، مشيرا إلى ضرورة وضع نموذجا تجريبيا للطرق المقترحة قبل البدء في التنفيذ الميداني.

كما وجه عبدالله بسرعة الانتهاء من أعمال حصر الشوارع الداخلية بالمدن، وذلك للعمل على رفع كفاءتها من خلال أعمال الرصف والإنارة وكافة أعمال البنية التحتية.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن مهدي، بمشروعات الطرق بنطاق المحافظة، مؤكدا أن ربط الطرق السريعة بالشبكة القومية للطرق سيؤدي إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة، ما يسهم في تيسير الحركة المرورية.