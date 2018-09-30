نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "نظام شمس للأبحاث العلمية" لأعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع شبكة المعلومات بالكلية.

جاء ذلك برعاية عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، وعبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومنى فؤاد عميد الكلية، صباح اليوم، بقاعة مؤتمرات الكلية.

وقالت سلوى رشاد وكيل الكلية لشؤون قطاع الدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل تأتي في إطار مجهودات الكلية لميكنة كل الأبحاث العلمية والملفات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس؛ حيث سيتم الاعتداد بالتقارير الصادرة عن النظام بشبكة المعلومات بالكلية للسادة أعضاء هيئة التدريس للموافقة على كل خدماتهم الإدارية من: "نقل، انتداب، إعارة، إجازات، سفر"، وكذلك الاعتداد بها لصرف حافز الجودة الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس.