أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أنه بناء على العقد الموقع بين وزارة النقل وشركة ترانس ماش الروسية المجرية الخاص بتوريد 1300 عربة ركاب قطارات ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة لتصنيع المكون المحلي بالعربات والبالغ 40% من المنتج النهائي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور العصار بالمهندس هشام عرفات وزير النقل، في مقر وزارة الإنتاج الحربي، حيث أكد "العصار" أن مصنع 200 الحربي التابع للوزارة سيوفر كل المتطلبات للتنفيذ والتصنيع بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد.

وخلال اللقاء استعرض "العصار" عددا من المشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة النقل من بينها "تطوير مزلقانات السكة الحديد – مشروع إنشاء جزء من الطريق الدائري الإقليمي والذي تم افتتاحه منذ أسبوعين– التصنيع المشترك لـ100 جرار لصالح هيئة السكة الحديد – إصلاح المحركات ومواتير الجر لجرارات السكة الحديد – إنشاء مصانع الثلج ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لمينائي شلاتين وأبو رماد".

ومن جانبه، أكد "عرفات" أن الإنتاج الحربي شريك استراتيجي للتطوير في تنفيذ عقد 1300 عربة سكة حديد.

وأشار عرفات إلى أن عقد تصنيع وتوريد العربات الجديدة يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزراتين في المشروعات كافة قد أثمر عن ناتج ملحوظ خلال الأعوام الماضية في مجالات التعاون كافة، مؤكدا ضرورة التكاتف والعمل على إنجاز المشروعات الجاري دراستها وتنفيذها حتى يشعر المواطن بتقدم ملحوظ في مجال وسائل النقل.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ عقد توريد 1300 عربة سكة حديد.