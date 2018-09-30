اجتمع الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل مع الدكتور /محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

أكد د.هشام عرفات علي أن الإنتاج الحربي شريك استراتيجي في تنفيذ عقد عدد "1300" عربة سكة حديد ، مشيرا إلي أن عقد تصنيع وتوريد العربات الجديدة يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب، مشيرا إلي أن التعاون بين الوزراتين في المشروعات كافة قد أثمر عن ناتج ملحوظ خلال الأعوام الماضية في مجالات التعاون كافة ، مؤكدا علي ضرورة التكاتف والعمل علي إنجاز المشروعات الجاري دراستها وتنفيذها حتي يشعر المواطن بتقدم ملحوظ في مجال وسائل النقل.

ومن جانبه أكد د.محمد سعيد العصار أنه بناء علي العقد الموقع بين وزارة النقل وشركة ترانس ماش الروسية المجرية الخاص بتوريد عدد "1300" عربة ركاب قطارات ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة لتصنيع المكون المحلي بالعربات والبالغ 40% من المنتج النهائي وذلك من خلال مصنع 200 الحربي التابع للوزارة والذي سيقوم بتوفير كافة المتطلبات للتنفيذ والتنصيع بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد.وخلال اللقاء استعرض "العصار" عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مع وزارة النقل من بينها " تطوير مزلقانات السكة الحديد – مشروع إنشاء جزء من الطريق الدائري الإقليمي والذي تم افتتاحه منذ أسبوعين– التصنيع عدد "100" جرار لصالح هيئة السكة الحديد – إصلاح المحركات ومواتير الجر لجرارات السكة الحديد – إنشاء مصانع الثلج ومحطات تحليه المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لمينائي شلاتين وأبوردماد"، كذلك تم استعراض المشروعات الجاري دراستها بين الوزراتين

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان علي تشكيل لجنة مشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ عقد توريد عدد "1300" عربة سكة حديد.