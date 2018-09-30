وفد إيطالي يزور معامل الألبان بدمنهور

استقبل الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، الدكتور عبدالرشيد غانم، رئيس معهد بحوث صحة الحيوان والمشرف على مكتب نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، والوفد الإيطالي المرافق له.

واصطحب وكيل الوزارة، الوفد الإيطالي لزيارة بعض معامل الألبان بعدد من قرى مركز دمنهور ومزارع الألبان بنفس القرى، وذلك للاستماع إلى مشاكل المربين وأصحاب المعامل والمتخصصين في نفس المجال، بهدف دعم العميل وتقديم كل وسائل المساعدة للنهوض بالثروة الحيوانية ومنتجاتها.

وحضر الزيارة الدكتور حسني عباس، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس كامل سيف النصر، مدير إدارة الإنتاج الحيواني ومهندسو الإدارة، وأكد الوفد الإيطالي، ضرورة توفير الدعم اللازم لتلك المعامل والعمل على تطويرها بأسرع وقت ممكن، حتى يتم دعم الفلاح البحراوي بشكل مناسب عن طريق توفير كافة الاحتياجات التي تستخدم في مزارع الألبان.