أمرت نيابة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، بشأن ضبط 37495 قرص و11 عبوة مقويات جنسية مجهولة المصدر، لدى شقيقين لبيان ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بتمكن خدمة نقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم بطريق "القاهرة - الفيـوم" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة طامية، من ضبط سيارة قيادة "محمود. ش. ع"، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس، وبرفقته شقيقه "أحمد"، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس، ويقيمان بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما 7499 علبة، بإجمالي 37495 قرصًا، و11 عبوة مقويات جنسية مجهولة المصدر ولا يحملان أوراق بها.

ووفقا لبيان أمني، اليوم، جرى مواجهة المتهمان بالمضبوطات، وأقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.