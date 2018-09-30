أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون عن دورات لتدريب الشباب على "مهارات المراسل التلفزيوني، والمصور المحترف، والمذيع ومقدم البرامج" للشباب الموهوبين والمتميزين في مجال الإعلام والمشاركين في مسابقة إبداع وشباب الكليات المتخصصة، خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى يونيو 2019.

وحددت الوزارة عدة شروط في المتقدم وهي، أن يكون الشباب الموهوبين والمتميزين في مجال الإعلام والمشاركين في مسابقة إبداع وشباب الكليات المتخصصة، أن يتراوح السن ما بين 18: 35 عاما.

تبلغ قيمة الاشتراك بالدورة 400 جنيه للفرد شاملة البرنامج التدريبي والإقامة والإعاشة، وتضم كل دورة 20 شابا من الموهوبين في مجال المراسل التليفزيوني والتصوير الاحترافي والمذيع ومقدم البرامج.

وتعقد الدورة الواحدة لمدة 30 ساعة بواقع 6 أيام تدريبية داخل استديو هات ماسبيرو للتدريب النظري والعملي والتطبيقي والاستعانة بمدربين من قنوات العربية والـ BBC.

تقدم كل من دورة المراسل التلفزيوني ودورة المصور المحترف ودورة المذيع ومقدم البرامج بشكل منفصل على التوالي، وتقام بمعهد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة؛ مدينة الإنتاج الإعلامي 6 أكتوبر

يتضمن المحتوى العلمي لدورة "المراسل التليفزيوني" عدة محاور، وهي، "مهام ومسئوليات المراسل التليفزيوني، مراحل إعداد التقرير التلفزيوني، التدريب على التصوير الاحترافي، المراسل في أماكن الخطر، مهام ومسئوليات الإعلامي الرياضي والمراسل الرياضي، مهارات الإعلامي الشامل، مهارات الإعلامي الرياضي، مهارات الإعلامي والمراسل السياحي، أنواع التقارير المطلوبة".

كما يشمل المحتوى العلمي لدورة "المصور المحترف" عدة محاور، وهي، "تطوير مهارات التصوير الصحفي، المصور المحترف في أماكن الخطر، عمل التقارير المصورة، والتدريب العملي عبارة عن كتابة وقراءة التقرير التليفزيوني والوقوف أمام الكاميرات، عمل زيارة ميدانية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الاستعانة بمدربين من قنوات العربية و BBC".

ويضم المحتوى العلمي لدورة مذيع ومقدم برامج عدة محاور، وهي، "قراءة التقرير التلفزيوني والوقوف أمام الكاميرات، التدريب على التعامل مع المواقف الطارئة أثناء التقديم، التقديم للمحتوى الاخباري، التقديم للمحتوى الحواري (التوك شو)".

تقدم جوائز مالية قدرها 5000 جنيها للحاصل على المركز الأول في التصفيات لجميع المشاركين في كل مجال من المجالات الثلاثة "المراسل التليفزيوني، المصور المحترف، المذيع ومقدم البرامج"، يتم اختياره من قبل لجنة مشكلة من معهد الإذاعة والتلفزيون.

للاشتراك في الدورات التدريبية يتم التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية"، بالدور السادس، شارع 26 يوليو، ميت عقبة"، يوميا ماعدا الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، مع إحضار عدد (2) صورة شخصية و(2) صورة الرقم القومي.