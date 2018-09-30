مستقبل مصر ودور الشباب في الألفية الثالثة ندوة لجمعية عمارة بالإسماعيلية.

تنظم جمعية "عمارة" لتنمية المشاركة المجتمعية بالإسماعيلية، ندوة موسعة بعنوان "مستقبل مصر ودور الشباب في الألفية الثالثة"، بمكتبة مصر العامة، برعاية اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، وحضور اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية.

تبدأ الندوة في تمام الساعة الـ7 مساء، وذلك بحضور شباب الجمعية والإسماعيلية، ومن المقرر أن يتحدث المحافظ عن أهمية مشاركة الشباب في المشاركة المجتمعية ودفع ملفات الدولة المختلفة خاصة التي تتعلق بالمبادرة المجتمعية.

كما يتحدث اللواء عمارة عن دور مجلس النواب في دورته الحالية وأهم التشريعات التي جرى مناقشتها وإقرارها وحج تأثيرها على الدولة والمواطن معا.