صاحب "تروسيكل" يقيد فتاة ويتهمها بإلقاء زجاجات على المارة ببورسعيد

أثارت صورة جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي، عن توثيق (تقييد) أحد الأشخاص ونجله، اليوم، لفتاة على "تروسيكل" وضربها أمام مجمع المطاعم بشارع طرح البحر، ببورسعيد، بعد أن ألقت بالزجاجات الفارغة على المارة، بحسب شهود عيان بالمنطقة.

وقال مصطفى الجمل، مؤجر شماسي بالمنطقة، وشاهد على الواقعة، إن الفتاة معروف عنها أنها غير متزنة عقليًا وألقت بالزجاجات الفارغة على المارة بجوار مجمع المطاعم فأصابت نجل سائق "تروسيكل" وثأر لابنه فأمسك بها وربطها بـ"التروسيكل"، تمهيدًا لإرسالها لقسم شرطة المناخ.

وأضاف "الجمل" أنه وباقي شهود الواقعة عملا لإقناع سائق "التروسيكل" لفك وثاق الفتاة حتى جرى فك رباطها وجرى اصطحابها لقسم الشرطة.

واختتم أن رئيس مباحث المناخ المقدم محمد شكيلة، تفهم الأمر، وأخلى سبيل الفتاة بعد تحرير محضر بالواقعة.