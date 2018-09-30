أمرت نيابة النزهة بإشراف شريف معتز رئيس النيابة حبس 3 مجندين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة المواطنين.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم لتأمين الشارع وصنعوا أكمنة وهمية لسرقة المارة بالإكراه واستغلال الزي الميري.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستغلون سيارة الشرطة "بوكس" التابعة للوزارة لإعداد كمين أمني، كما أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم سرقة في القاهرة وخاصة مناطق النزهة ومصر الجديدة والمرج ومدينة نصر، وضبطوا متلبسين بمنطقة النزهة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت عدة بلاغات تفيد بقيام كمين بسرقة المواطنين وجرى تصوير سيارة الشرطة أثناء سرقة المواطنين بمنطقة النزهة وضبطهم.