قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات عديدة مثل الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية والنقل والطرق جعلت "رجليها أكثر ثباتًا" عن ذي قبل، وأصبحت دول العالم كافة تستمع لها.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، من تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "تن"، أن مصر من الدول القليلة جدًا التي تعمل في القضايا الإقليمية دون مصلحة، وتحافظ على الروابط الوطنية في الدول.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن رؤية مصر في القضايا الإقليمية قائمة على الاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.