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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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بالصور| ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة "الكوثر" في سوهاج

وزير قطاع الأعمال: لم أشهد جدية في الإصلاح الاقتصادي كالتي تقودها مصر

وزير قطاع الأعمال: لم أشهد جدية في الإصلاح الاقتصادي كالتي تقودها مصر

نائب وزير النقل: نعاني من سرقة مسامير قضبان السكك الحديدية

نائب وزير النقل: نعاني من سرقة مسامير قضبان السكك الحديدية

الإفراج عن رئيس المالديف الأسبق مأمون عبد القيوم

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عمرو عبدالحميد: إشادة واسعة بتحركات مصر الأخيرة في الأمم المتحدة

عمرو عبدالحميد: إشادة واسعة بتحركات مصر الأخيرة في الأمم المتحدة

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بالإبرة والخيط.. أم محمد «تعيد الحياة» لحقائب الطلاب: «عشان الغلابة»

بالإبرة والخيط.. أم محمد «تعيد الحياة» لحقائب الطلاب: «عشان الغلابة»

"الـ100 مليون صحة".. مصر تعلن الحرب على الأمراض غير السارية

"الـ100 مليون صحة".. مصر تعلن الحرب على الأمراض غير السارية

استئصال ورم من بطن رضيعة يحتوي على "مخ وعظام وأسنان" في الإسكندرية

استئصال ورم من بطن رضيعة يحتوي على "مخ وعظام وأسنان" في الإسكندرية

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"الطفل الباكي" يتلقى عروضا للمشاركة بدراما رمضان.. وأسرته: "مقررناش"

بالصور| اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو بأسوان

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