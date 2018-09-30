وزير قطاع الأعمال: لم أشهد جدية في الإصلاح الاقتصادي كالتي تقودها مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه لم يشهد جدية في الإصلاح الاقتصادي منذ 2001، مثل التي تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا أن مصر تشهد ثورة في مجال قطاع الأعمال وأيضا التعليم الأساسي وإدخال المناهج الجديدة والتدريب لمدرسين المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في محاولة لإيجاد جيل جديد، أيضا ثورة في مجال الصحة وفق ما أعلن عن خطة طموحة لفحص 50 مليون مواطن بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي".

وأضاف توفيق، في كلمته باحتفالية رسمية مساء اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لاستقبال وفدا ألمانيا رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية العالمية في مجالي الهندسة والعمارة، بالتعاون مع غرفة المهندسين بولاية بادن فورتمبرج بألمانيا؛ لبحث فرص الاستثمار فى مصر، أن الحكومة تنفذ برنامجا جادا للتأمين الصحي، وتعمل على قتل قوائم الانتظار في المستشفيات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحول ضخم في البنية التحتية والمواصلات، وإدخال بنية تحتية وأساسية جديدة للقطارات، قائلا: "مجهودات يتم تقديمها بمشروعات بنية تحتية، ونحن على استعداد كامل لاستقبال استثماراتكم ونقوم بالكثير من المجهودات، ولدينا 100 شركة في 16 مجال صناعة مختلف، وننميها ونطورها ونحاول إصلاحها داخليا، لنصل بها للمستوى المطلوب".

وتابع وزير قطاع الأعمال: "نتأكد من تقديم الحلول الواقعية للشركات، للوصول للمستثمرين في مجالات صناعة السيارات وغيرها، ومستعدون للحصول على التجربة المغربية في تصنيع السيارات، وننتج صناعة قائمة على التصدير، ونمنح كل الحوافز لجذب الاستثمار، وإضافة قيمة حقيقية للصناعة الداخلية في مصر".