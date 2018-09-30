أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جار التنسيق لعقد الملتقى السنوي الأول للتأمين، والذي سوف يعقد في الفترة من 28 إلى 30 من شهر أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، أن الملتقى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع وزارات الاستثمار قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وسيشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.