قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن جماعة الإخوان "الإرهابية" يئست من كل الأوهام التي تعتقدها في الماضي، مضيفًا: "فيه ناس كانت بتقول محمد مرسي هيكمل الـ8 سنوات في الحكم، أهو هيكملهم في السجن".

وأضاف "مسلم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، اليوم، أن "الإخوان" كانوا يراهنون على انشقاق الجيش المصري وهذا لم يحدث، موضحًا أنه لو أي شخص في "الإخوان" كان لديه ذرة من عقل لكان علم بأن تلك الأوهام لن تتحقق.

وتابع: "الحمد لله البلد دي بقت أفضل بكثير عن ما سبق".