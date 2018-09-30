عثر أهالى مدينة الجمالية فى محافظة الدقهلية على جثة طفل بالصف الخامس الابتدائى، اليوم، مذبوحاً وملقى بمنطقة زراعية متاخمة للمدينة، بعد ساعات من اختفائه، وتحرير أسرته محضراً بتغيبه فى مركز الشرطة.

وقال مصدر أمنى إن ضباط المباحث انتقلوا لمكان البلاغ وتبين أن الجثة للطفل يوسف حمادة جبريل، ١٠ سنوات، مُبلغ بغيابه منذ مساء السبت الماضى، وكشفت المعاينة الأولية وجود جرح قطعى بالرقبة وطعنة فى البطن، وأن الجثة مسجاة على الأرض.

وأضاف المصدر أن الحادث انتقامى، وأن الطفل تمت مطاردته قبل قتله، ويظهر ذلك من وجود آثار مطاردة على الأرض بمحيط مكان العثور على جثته.

ومن جهة أخرى، أقدم عامل على قتل زوجته بضربها على رأسها بآلة حادة أمام أطفاله، اليوم، فى قرية «كفر النصر» التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لرفضها بيع المنزل المقيمين فيه.

موظف يقتل زوجته وطفلته الرضيعة داخل شقة الزوجية بالإسكندرية.. وعامل يقتل زوجته أمام أطفاله بالدقهلية

وبسؤال الأطفال فى التحقيقات أكدوا أن والدهم، «هانى.س.ع»، 38 سنة، عامل، تشاجر مع والدتهم لرفضها بيع البيت المقيمين فيه، فأمسك بآلة حادة وضربها وعندما سقطت على الأرض هرب من المنزل. وتكثف أجهزة البحث الجنائى جهودها لضبط الزوج الهارب. وفى الإسكندرية عثر على جثتى أم وطفلتها داخل شقة الزوجية.

وأفاد البلاغ المقدم من الزوج محمد. ح، 25 سنة، ويعمل موظفاً إدارياً فى أحد المراكز الطبية، بأنه اكتشف مقتل زوجته التى تعمل ممرضة، والبالغة من العمر 22 سنة، وابنتهما الرضيعة، عند عودته إلى المنزل. إلا أن التحريات كشفت ارتكاب الزوج للجريمة بسبب شكه فى سلوك الزوجة.

وألقت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة باب شرق القبض على الزوج، الذى أقر بارتكاب الجريمة، موضحاً أنه أقدم على خنق الزوجة حتى الموت، وأمسك بيدها ووضعها على أنف وفم الرضيعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.