على الرغم من مرور عامين على الواقعة، قررت النيابة الإدارية بالمنيا توقيع الجزاء الإدارى المشدد على مدير مدرسة ابتدائى تابعة لإدارة العدوة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية بذات المدرسة، على خلفية الإهمال والتقصير الذى ترتب عليه وفاة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائى فى المدرسة، بنهاية عام 2016.

وقال مصدر بالنيابة الإدارية فى مغاغة، رفض نشر اسمه، إن النيابة تلقت فى وقت سابق بلاغاً من مديرية التربية والتعليم فى المنيا بشأن سقوط عارضة النشاط الرياضى على أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائى أثناء تعليقه لحقيبته عليها، ما أدى لوفاته، وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 449 بمعرفة عبدالجواد إبراهيم، وكيل النيابة، بإشراف المستشار حمادة صيام مدير النيابة، عن تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثبيت عارضة الملعب الخاصة بكرة اليد بفناء المدرسة وتركها متحركة لخدمة جميع الأنشطة الرياضية بالمخالفة لما تقضى به لوائح اللعبة لما فيه من خطورة بالغة على التلاميذ، الأمر الذى أدى لسقوط تلك العارضة على أحد تلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى المدرسة ووفاته.

وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية فى المنيا، أصدر المستشار ناصر إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، رئيس اللجنة، القرار المتقدم بخصم أجر شهر من راتب كل منهما.