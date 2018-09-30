أشعل مزارع بقرية نواي التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، اليوم، النيران في جسده، بسبب خلافات مع أولاده وزوجته، وجرى نقله للمستشفى العام، ولقى مصرعه بعد ساعات من دخوله قسم الاستقبال.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بوصول "ع. م"، 54 عامًا، فلاح، ومقيم بقرية نواي إلى مستشفى ملوي العام مصاب بحروق بالغة.

انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب أحمد رافت لفحص البلاغ، وبسؤال المصاب قرر إقدامه علي الانتحار لوجود خلافات أسرية.

وأشارت التحريات إلى صحة ما ذكرة المصاب الذي لقى مصرعه عقب الحادث بساعات.

حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق.