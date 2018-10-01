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مرتضى موقوف.. رجل السيديهات تسقطه السيديهات

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وزير البترول: الحكومة تدرس إلغاء بنزين 80 واستبداله بـ86

وزير البترول: الحكومة تدرس إلغاء بنزين 80 واستبداله بـ86

وزير البترول: مناقصة عالمية للبحث واستكشاف الغاز في البحر الأحمر

وزير البترول: مناقصة عالمية للبحث واستكشاف الغاز في البحر الأحمر

بعد رحيل "المايسترو الصغير".. "الوحش" و"الجوهري" في حياة نجم الأهلي

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90% من الناخبين في مقدونيا يصوتون لصالح "الطريق الأوروبية"

90% من الناخبين في مقدونيا يصوتون لصالح "الطريق الأوروبية"

وزير البترول: 3% انخفاض في استهلاك البنزين بعد رفع الأسعار

وزير البترول: 3% انخفاض في استهلاك البنزين بعد رفع الأسعار

مصادر: غالبية أعضاء «عليا الوفد» يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة للهيئة

مصادر: غالبية أعضاء «عليا الوفد» يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة للهيئة

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