قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك كانت فرصة للقاء ممثلي معظم المنظمات الدولية التي تتعاون مع مصر في بعض المجالات، ومن بينها البنك وصندوق النقد الدوليين، مشيرًا إلى أن الرئيس عقد لقاءات مع رؤسائها من أجل التواصل وتوطيد العلاقة معهم.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس 2"، أن الرئيس السيسي التقى ما يزيد عن 20 مسؤولا من معظم دول العالم خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، شملت رؤساء الدول وحكومات ووزراء خارجية.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن لقاءات السيسي مع المسؤولين تعود بالفائدة على الدولة المصرية، حيث يتم الإعداد المسبق لها ويتم بذل بها جهد كبير قبلها، معلقا: "اللقاءات دي مش بيقعدوا يشربوا فيها شاي وقهوة وخلاص".