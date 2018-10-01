مسلم: السيسي أخرج مصر من "العزلة".. والعالم أجمع يستمع لنا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة تطورت كثيرًا عن الأعوام الماضية، موضحًا "كان الرئيس يدافع عن ثورة 30 يونيو في البداية، ولكن الآن أصبح يأتي للحديث في عدد من القضايا الإقليمية وطرح رؤية مصر فيها مثل الأزمة السورية واليمنية والقضية الفلسطينية، وأصبح العالم أجمع يستمع له بعدما أخرج مصر من عزلة".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، على قناة "القاهرة والناس 2"، أن الرئيس السيسي في حديثه عن الأزمات الإقليمية دائما ما كان يؤكد على ضرورة الحفاظ على الدول الوطنية من التفكك، ويشدد على أن الحل السياسي هو الأفضل لحل جميع الأزمات.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن السيسي تحدث عن قضايا حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن الدستور المصري يستطيع الحفاظ على تلك الحقوق.