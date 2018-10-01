قال الرائد أحمد نور من الإدارة العامة للمرور، إن الفترة الليلية شهدت كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري أعلى مناطق طريق المطار ، وجرى إصلاحها، والطريق يعمل بشكل جيد الآن.

وأضاف نور، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن "الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة تشهد الكثافات المعتادة، والقادم من مناطق الجيزة لمناطق القاهرة الجديدية يشهد أحجام مرورية عالية، والاتجاه الآخر أيضا".

وتابع أن "القادم من القليوبية المتجه لمناطق السلام يعمل بشكل جيد، ومحور 26 يوليو الحالة المرورية مرضية عليه، ومحور كوبري 6 أكتوبر يشهد كثافات مرتفعة ويفضل استخدام المسطحات الأرضية".

وأوضح أن محور صلاح سالم وطريق النصر يعملان بشكل جيد، مضيفا: يفضل الابتعاد عن شارع السودان للكثافات عليه، والأفضل استخدام ميدان الجامعة.