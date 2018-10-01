استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات، اليوم، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

برتقال صيفي: 4- 6 جنيهات.

جوافة: 3.5- 6.5 جنيه.

ليمون بلدي: 5- 8 جنيهات.

الكانتلوب: 4- 6 جنيهات.

تين برشومي: 10- 13 جنيها.

جريب فروت: 4.5- 6 جنيهات.