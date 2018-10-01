شهد الجناح المصري بمعرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة إقبالاً كبيراً من الجمهور الأردني و العربي.

وقال مسؤول البيع في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم، إن أكثر الكتب مبيعاً من إصدارات هيئة الكتاب هو "سلسلة الجوائز" و كتاب الروائية الكبيرة "سميحة خريس" شخصية المعرض، والذي نشرته الهيئة، وكذلك مجلة فصول وكتب اللغة العربية، مضيفاً أن أسعار الكتب مختلفة وفي متناول الجميع.

أما عن إصدارات صندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للترجمة، أضاف المسؤول أن الكتب الأكثر مبيعا هي "الفلسفة السياسية"، "مباهج الفلسفة"، "معرض أعمال المستشرقين"، كما أن هناك إقبالاً كبيراً على كتب الموسيقي و العمارة و الفنون والكتب التراثية، وأوضح مدير أحد دور النشر المصرية، أن الجمهور الأردني لديه شغف بالإصدارات الدينية المصرية، مشيرا إلى أن من بين الكتب الأكثر مبيعا أيضاً كتب الأطفال خاصة المكتبة الخضراء، و الروايات.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكتاب نظمت برنامجا ثقافيا متنوعا منذ بداية المعرض ما بين ندوات لكبار الكتاب وورش حكي للأطفال وعزف منفرد على العود للفنان كرم مراد.