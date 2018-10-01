ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 21 شابا، لتحرشهم بالفتيات أمام مدارس الشهيد مصطفي لطفي والتجاره بنات وعدد من المدارس الخاصة بالفتيات وفي الشوارع بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإخلاء سبيلهم وأخذ تعهدات على أولياء أمور بحسن رعايتهم ومتابعتهم لعدم تكرار الواقعة.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية لمأموري المراكز والاقسام بشن حملات انضباطيه أمام مدارس البنات، لمواجهة ظاهرة التحرش و"المعاكسات"، التي تتعرض لها الفتيات في الشوارع وأمام المدارس.