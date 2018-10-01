أعلن البنك المركزى، أمس، أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف البنك المركزى ارتفع 17 مليار جنيه فى يوليو الماضى ليصل إلى 3.586 تريليون جنيه، مقابل 3.569 تريليون فى يونيو الماضى.

وقال إن الودائع الحكومية بلغت 538.4 مليار جنيه منها 420.3 مليار ودائع بالعملة المحلية، و118 ملياراً ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف «المركزى» فى أحدث تقاريره الإحصائية الصادرة عن يوليو الماضى مقارنة بيونيو السابق، أن الودائع غير الحكومية زادت لتصل إلى 3.047 تريليون مقابل 3.036 تريليون، فيما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 733 مليار جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 41.5 مليار، وقطاع الأعمال الخاص على 193.4 مليار، والقطاع العائلى على 490.1 مليار. أما باقى القطاعات الأخرى، وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة، فقد استحوذت على 84 مليار جنيه. وكشف «البنك» عن ارتفاع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء المصارف، بخلاف البنك المركزى، إلى 1.621 تريليون جنيه مقابل 1.619 تريليون، بارتفاع 2 مليار جنيه. بينما تجاوزت القروض الممنوحة للحكومة 457.9 مليار جنيه منها 224.4 مليار بالعملة المحلية والباقى بالأجنبية. وأوضح أن القروض غير الحكومية صعدت إلى 1.163 تريليون منها 841.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و322 مليار جنيه إجمالى القروض بالعملات الأجنبية. ولفت «المركزى» إلى ارتفاع إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، وقال إنها استثمارات فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، 42 مليار جنيه حتى وصلت إلى 1.722 تريليون مقابل 1.680 تريليون.