حرب كلامية بين بريطانيا و«القارة العجوز» بعد وصفها «الاتحاد الأوروبى» بـ«السوفيتى»

واجه زير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، انتقادات من عالم دبلوماسية القارة العجوز، بعد وصفه الاتحاد الأوروبى بالاتحاد السوفيتى السابق، فى خطاب ألقاه بمؤتمر الحزب المحافظ، أمس.

واتهم «هانت» الاتحاد الأوروبى بالسعى إلى «معاقبة» المملكة المتحدة، لأنها قررت الانسحاب منه، وشبَّه ذلك بمحاولة الاتحاد السوفيتى السابق منع مواطنيه من السفر. ورد بيتر ريكيتس، السكرتير الدائم فى الخارجية البريطانية من 2006 إلى 2010، أى أرفع منصب فى الوزارة، على تويتر، واصفاً هذه التصريحات بأنها «حماقات لا تليق بوزير للخارجية البريطانية».

وذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» أن وزير «بريكست» البريطانى، دومينيك راب، حذر «الاتحاد» من أن استعداد حكومته للتوصل إلى تسوية فى محادثات الخروج من التكتل «له حدود»، مشدداً على أن عدم إبرام اتفاق أفضل من التوصل إلى تسوية سيئة، وعلى أن الخروج من «الاتحاد» سيكون فعلياً وليس على الورق.