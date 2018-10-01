عقب الإعلامي عمرو عبد الحميد، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، قائلا إن تلك فعالية مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة رغم الظروف التي تمر بها مصر.

ووجه "عبد الحميد"، في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، الشكر للدولة والحكومة على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، متابعا: "اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة ليس مجرد شو إعلامي"، مشيرا إلى أن مصر بها حوالي 15 مليون مصري مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

وتابع أن الرئيس عاتب الحكومات السابقة بسبب عدم الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا: "الرئيس كان فرحان جدًا بوقوفه بجانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب التصوير معهم".