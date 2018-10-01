«مواصلاتى».. كارت ذكى للأوتوبيس و«المينى»

بدأت شركة مواصلات مصر، أمس، طرح منظومة الكارت الذكى (مواصلاتى) لتطبيقه على خطى m5 الذى يمتد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، حتى ميدان عبدالمنعم رياض بوسط العاصمة، ويمر الخط بـ17 محطة، وm6 من الجامعة وحتى المظلات ويضم 22 محطة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه على باقى الخطوط الـ6 خلال الفترة المقبلة.

«سعر الكارت 40 جنيهاً، منها 25 جنيهاً ثمنه، و15 جنيهاً رصيد، وثمن التذكرة بداخله 12 جنيهاً، وخارجه 15»، هكذا يوضح العميد عباس القطان، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر الخاصة، طبيعة الكارت الجديد، مضيفاً لـ«الوطن»، أن الكارت يباع لدى السائقين، ويتم شحنه من المحطات الرئيسية بالجامعة الأمريكية وعبدالمنعم رياض، ومعظم ماكينات «فورى».

«شركتنا هى الأولى فى تفعيل الكارت الذكى داخل مصر، وسيطبق مع محطات المترو فيما بعد، وستسعى لتعامل كل الركاب به من باب التطوير والارتقاء بالخدمات»، يتابع «القطان» شرحه للتجربة.

ويواصل: «تذكرة الكارت الذكى فى الأوتوبيس ستكون بـ12 جنيهاً والمينى باص بـ8 جنيهات والفكرة قابلة للتطوير.