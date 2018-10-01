متحدث "النواب": جلسات البرلمان ستنقل قريبا على الهواء

قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن منصب المتحدث باسم البرلمان يُعد جسرا للمجلس وصوتا له أمام الإعلام، وفي نفس الوقت لا يُصادر على حق أي عضو في التعبير عن رأيه.

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن جلسات النواب ستنقل قريبًا على الهواء، وربما يكون القرار في دورة الانعقاد الجديدة.

ونفى حسب الله ، تراجع دور ائتلاف دعم مصر، لصالح حزب مستقبل وطن، أو صراعهما على رئاسة اللجان داخل المجلس، حيث إن مستقبل وطن يعد أحد الأحزاب السبعة المكونة للائتلاف.