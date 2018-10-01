متحدث "النواب": جلسات البرلمان ستنقل قريبا على الهواء

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الموت فى الهواء الطلق.. إحنا بتوع «التسطيح»

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"شئون الإعاقة": دعم السيسي لذوي الإعاقة بـ500 مليون جنيه "حلم وتحقق"

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نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج

الحكومة تبدأ مطاردة «فيروس سى» فى أكباد 17 مليون مصرى

الحكومة تبدأ مطاردة «فيروس سى» فى أكباد 17 مليون مصرى

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